Ростуризм предложил распространить туристический кешбэк на детский отдых
Ростуризм предложил распространить в 2021 году программу туристического кешбэка на детский отдых и оздоровление. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, условия программы остаются прежними: гражданин должен купить путевку на поездку по России на срок не менее двух ночей и оплатить ее картой «Мир». Кешбэк составит 20% стоимости поездки, но не больше 20 000 руб. Минимальная стоимость поездки не ограничена.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г.
В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб.
В декабре правительство разрешило переносить туры по программе кешбэка до конца 2021 года, если они сорвались из-за ограничений по коронавирусу.