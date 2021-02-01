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Ростуризм предложил распространить туристический кешбэк на детский отдых

Ведомости

Ростуризм предложил распространить в 2021 году программу туристического кешбэка на детский отдых и оздоровление. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, условия программы остаются прежними: гражданин должен купить путевку на поездку по России на срок не менее двух ночей и оплатить ее картой «Мир». Кешбэк составит 20% стоимости поездки, но не больше 20 000 руб. Минимальная стоимость поездки не ограничена. 

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г.

В начале декабря Ростуризм сообщал, что в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд руб., общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд руб. 

В декабре правительство разрешило переносить туры по программе кешбэка до конца 2021 года, если они сорвались из-за ограничений по коронавирусу.

Ранее по теме: Кабмин разрешил переносить сорвавшиеся из-за коронавируса туры по программе кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных