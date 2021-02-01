Ростуризм предложил распространить туристический кешбэк на детский отдых

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца. В октябре ее вновь продлили — уже до конца новогодних праздников 10 января 2021 г.