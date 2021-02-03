Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»
Фильмы «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао и «Манк» Дэвида Финчера номинированы на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», сообщается на официальном сайте награды.
Вместе с ними на премию в названной категории претендуют фильмы «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральды Феннел, а также «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина.
В категории «Мюзикл/комедия» на награду номинированы «Борат 2» (режиссер Джейсон Уолинер), «Гамильтон» (режиссер Томас Каил), «Зависнуть в Палм-Спрингс» (режиссер Макс Барбаков), «Выпускной» (режиссер Райан Мёрфи).
78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 г. состоится 28 февраля 2021 г.