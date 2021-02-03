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Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус»

Ведомости

Фильмы «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао и «Манк» Дэвида Финчера номинированы на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», сообщается на официальном сайте награды.

Вместе с ними на премию в названной категории претендуют фильмы «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральды Феннел, а также «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина.

В категории «Мюзикл/комедия» на награду номинированы «Борат 2» (режиссер Джейсон Уолинер), «Гамильтон» (режиссер Томас Каил), «Зависнуть в Палм-Спрингс» (режиссер Макс Барбаков), «Выпускной» (режиссер Райан Мёрфи).

78-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 2020 г. состоится 28 февраля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных