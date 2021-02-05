Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России
Коронавирус в России отступает, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось где-то в общей сложности более чем на 30%. Но, тем не менее, цифра остается высокой – это почти 800 тыс. человек», – сказал Мурашко.
Он отметил, что на улучшение ситуации с коронавирусом в стране повлияла массовая вакцинация.
Ранее Мурашко заявил, что пандемия может пойти на спад в феврале-марте 2021 г. 28 января президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает: количество заболевших сокращается, а уровень летальности удовлетворителен на фоне других стран. Однако «расслабляться преждевременно», отметил он.
По данным оперативного штаба на 5 февраля, в России за сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса, 23 582 человека выздоровели, 527 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн заражений и 75 732 летальных исхода.