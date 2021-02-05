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Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

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Коронавирус в России отступает, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось где-то в общей сложности более чем на 30%. Но, тем не менее, цифра остается высокой – это почти 800 тыс. человек», – сказал Мурашко.

Он отметил, что на улучшение ситуации с коронавирусом в стране повлияла массовая вакцинация.

Ранее Мурашко заявил, что пандемия может пойти на спад в феврале-марте 2021 г. 28 января президент России Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса постепенно отступает: количество заболевших сокращается, а уровень летальности удовлетворителен на фоне других стран. Однако «расслабляться преждевременно», отметил он.

По данным оперативного штаба на 5 февраля, в России за сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса, 23 582 человека выздоровели, 527 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн заражений и 75 732 летальных исхода.

Ранее по теме: Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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