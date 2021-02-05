Мурашко заявил об отступлении коронавируса в России

«Мы видим, что, действительно, коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось где-то в общей сложности более чем на 30%. Но, тем не менее, цифра остается высокой – это почти 800 тыс. человек», – сказал Мурашко.