Новый глава немецкой партии ХДС выступил в поддержку «Северного потока — 2»
Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет поддержал курс правительства страны в отношении «Северного потока — 2», сообщает «РИА Новости».
«На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России. Правительство Германии следует правильным курсом», — сказал он.
При этом он поддержал санкции ЕС против России из-за ситуации на Украине.
«Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта», — добавил Лашет.
Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил Брюсселю, Москве и Вашингтону согласовать мораторий на достройку «Северного потока — 2», который позволит убедиться в том, что газопровод не станет «геополитическим оружием против восточноевропейских стран».
Последние санкции со стороны США были введены против «Северного потока — 2» 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».