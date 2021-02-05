Новый глава немецкой партии ХДС выступил в поддержку «Северного потока — 2»

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил Брюсселю, Москве и Вашингтону согласовать мораторий на достройку «Северного потока — 2», который позволит убедиться в том, что газопровод не станет «геополитическим оружием против восточноевропейских стран».