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Новый глава немецкой партии ХДС выступил в поддержку «Северного потока — 2»

Ведомости

Новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет поддержал курс правительства страны в отношении «Северного потока — 2», сообщает «РИА Новости».

«На протяжении 50 лет, даже в агрессивные времена холодной войны, Германия покупала газ у Советского Союза, теперь — у России. Правительство Германии следует правильным курсом», — сказал он.

При этом он поддержал санкции ЕС против России из-за ситуации на Украине.

«Мы должны обеспечить защиту геополитических интересов Украины и гарантировать наше энергоснабжение с помощью этого частного проекта», — добавил Лашет.

Ранее глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген предложил Брюсселю, Москве и Вашингтону согласовать мораторий на достройку «Северного потока — 2», который позволит убедиться в том, что газопровод не станет «геополитическим оружием против восточноевропейских стран».

Последние санкции со стороны США были введены против «Северного потока — 2» 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

Ранее по теме: Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку — 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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