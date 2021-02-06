ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь объявил, что общее число вакцинировавшихся людей в мире превысило число заболевших. В то же время около 75% от числа привитых людей приходится всего на десять стран, в то время как в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек не было сделано еще ни одной прививки, добавил он.