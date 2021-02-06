ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса
Темпы распространения коронавируса в мире замедлились, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге.
«Я считаю важным подчеркнуть, что мы наблюдаем снижение число зараженных... Это происходит за счет ряда факторов, главным образом благодаря усилиям стран по линии здравоохранения и социальной поддержке», – заявила она.
Эксперт также обратила внимание на то, что необходимо продолжать придерживаться ограничительных мер.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в свою очередь объявил, что общее число вакцинировавшихся людей в мире превысило число заболевших. В то же время около 75% от числа привитых людей приходится всего на десять стран, в то время как в 130 странах с общим населением в 2,5 млрд человек не было сделано еще ни одной прививки, добавил он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 105,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 2,3 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,8 млн случаев, Индии (свыше 10,8 млн), Бразилии (более 9,4 млн) и Великобритании (3,9 млн случаев). Россия (более 3,8 млн случаев) занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.