Глава РФПИ заявил, что в России все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 до июня
В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
«Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия — фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят», — цитирует его ТАСС.
В Европе и США вакцинация всех желающих завершится осенью 2021 г., считает Дмитриев.
Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжелого течения коронавируса.
Глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты исследования, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что эта публикация дала возможность Европе больше узнать о российском препарате. Позднее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что вакцина может получить сертификацию в ЕС.
«Спутник V», разработанный в Центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас в России проводится массовая вакцинация этим препаратом.