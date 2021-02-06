В центре Петербурга ограничили движение транспорта по требованию полиции

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля. Они сопровождались задержаниями участников. По данным «ОВД-Инфо», по итогам трех акций протеста по всей России задержано около 11 000 человек, из них в Москве — около 4000.