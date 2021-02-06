В центре Петербурга ограничили движение транспорта по требованию полиции
В Санкт-Петербурге закрыли вестибюли станции метро «Невский проспект», а также приостановили движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.
«Напоминаем, по требованию ГУ МВД в 13:00 закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект"... Приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам», — говорится в сообщении.
В комитете отметили, что продолжает работу вестибюль станции «Гостиный двор», пересадка между станциями открыта.
Как уточняет «Фонтанка», вдоль Невского проспекта выстроились автозаки и полицейские машины, прилегающие улицы перекрыты силовиками и строительной техникой. Собеседник издания в городской администрации отметил, что предпринятые меры связаны с призывами в Telegram-каналах к участию в протестных акциях.
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