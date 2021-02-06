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Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

Ведомости

Прокурору Екатерине Фроловой, которая участвует в разбирательствах по делам, связанным с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным, предоставили государственную защиту, сообщают «РИА Новости».

«Прокурору предоставлена госзащита и личная охрана», — заявил собеседник агентства, знакомый с ситуацией. Причина этого решения не называется.

Как отмечает агентство, на заседание по делу о клевете на ветерана прокурор явилась в сопровождении двух мужчин, похожих на телохранителей. О предоставлении Фроловой госзащиты сообщил также и «Интерфакс».

Накануне, 5 февраля, Бабушкинский суд Москвы начал рассматривать дело о клевете, возбужденное в отношении Навального в июне 2020 г. Обвинение считает, что основатель ФБК распространял заведомо ложные сведения в отношении ветерана Артеменко. Последний участвовал в ролике телеканала RT, где в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читали преамбулу к Основному закону. Ветеран в видео также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию.

Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в Основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

Сейчас Навальный находится под арестом. 2 февраля суд приговорил его к 2 годам и 8 месяцам колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше», согласно приговору по которому он в 2014 г. получил 3,5 года условно.

Ранее по теме: Суд перенес рассмотрение дела о клевете Навального на ветерана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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