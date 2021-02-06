Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

Навальный в день публикации ролика скопировал его и разместил в соцсетях. В комментарии он оскорбительно высказался в адрес людей, выступивших за поправки в Основной закон, назвав их в том числе «предателями». В июле Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.