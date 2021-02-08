Курс биткоина впервые в истории превысил $43 000
Курс биткоина в третий раз с начала 2021 г. обновил исторический максимум и превысил $43 000, следует из данных портала Coinmarketcap. Предыдущим рекордом была отметка $41 950
По состоянию на 16:02 мск биткоин торговался на отметке $43 210. За последние сутки он подорожал на 10,72%. Наряду с биткоином подорожала также вторая по капитализации криптовалюта Ethereum. За день она выросла в цене почти на 5% – до $1 702.
Рост криптовалют происходит на фоне того, что Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о покупке биткоин на $1,5 млрд.
Предыдущий рекорд биткоин поставил 8 января. Тогда он достиг $41 950. Однако к 11 января он подешевел более чем на 20% — до $33,2 тыс.
Биткоин рос быстрыми темпами с конца октября. В середине ноября его цена впервые с декабря 2017 г. поднялась выше $18 000. 31 декабря стоимость BTC почти достигла $29 тыс., хотя до октября не поднималась выше $12,3 тыс. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла $7,2 тыс., а в ту же дату 2021 г. — $29,4 тыс.
Биткоин — децентрализованная криптовалюта, первоначально описанная в официальном документе 2008 г. человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Она была запущена вскоре после этого, в январе 2009 г.