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Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», – сказала Голикова.

Показатель заболеваемости превышен в два раза и более в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, пояснила она.

В стадии стабильного снижения заболеваемости находятся 29 регионов, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация отмечается в двух регионах – Костромской и Псковской областях. По-прежнему чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 50 лет и старше.

По данным оперативного штаба на 8 февраля, в России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса, 15 881 человек выздоровел, 407 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заражения и 77 068 летальных исходов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных