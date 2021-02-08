Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется», – сказала Голикова.
Показатель заболеваемости превышен в два раза и более в Карелии, Калмыкии и Санкт-Петербурге. Минимальные уровни зарегистрированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, пояснила она.
В стадии стабильного снижения заболеваемости находятся 29 регионов, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация отмечается в двух регионах – Костромской и Псковской областях. По-прежнему чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 50 лет и старше.
По данным оперативного штаба на 8 февраля, в России за сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса, 15 881 человек выздоровел, 407 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заражения и 77 068 летальных исходов.