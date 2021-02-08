Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В стадии стабильного снижения заболеваемости находятся 29 регионов, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация отмечается в двух регионах – Костромской и Псковской областях. По-прежнему чаще всего заражаются коронавирусом граждане в возрасте от 50 лет и старше.