Аналитики назвали долю желающих совмещать офис и удаленку сотрудников
Каждый третий работник в России хотел бы на постоянной основе перейти на комбинированный режим работы, то есть иметь возможность совмещать посещение офиса и возможность трудиться из дома, говорится в совместном исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»). В опросе, проводившегося с 23 по 29 декабря, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
«Как показало исследование, в 2020 году почти 40% работающего населения трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе. Из них 27% были переведены на удаленку временно, 6% — постоянно, еще 5% работали в постоянном удаленном режиме и раньше», — выяснили аналитики.
Среди тех, кто попробовал работать дистанционно, доля желающих частично сохранить эту возможность составляет 36%. 9% вообще не хотят выходить в офис. Среди граждан, не изменивших формат занятости в пандемию, эти показатели меньше — 31% и 4% соответственно.
При этом тех, кто оставался в офисе, несмотря на ограничительные меры, больше граждан, которые не хотят переходить на удаленку, — 49%. Респонденты с опытом дистанционки поддерживали такие взгляды в 38% случаев.
В целом больше половины (59%) участников опроса заявили, что считают свое жилье пригодным для работы на дому. Противоположное мнение выразили 17% респондентов.