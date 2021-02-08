Аналитики назвали долю желающих совмещать офис и удаленку сотрудников

Каждый третий работник в России хотел бы на постоянной основе перейти на комбинированный режим работы, то есть иметь возможность совмещать посещение офиса и возможность трудиться из дома, говорится в совместном исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»). В опросе, проводившегося с 23 по 29 декабря, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.