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Аналитики назвали долю желающих совмещать офис и удаленку сотрудников

Ведомости

Каждый третий работник в России хотел бы на постоянной основе перейти на комбинированный режим работы, то есть иметь возможность совмещать посещение офиса и возможность трудиться из дома, говорится в совместном исследовании «Дом.РФ» и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Ведомостей»). В опросе, проводившегося с 23 по 29 декабря, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан. 

«Как показало исследование, в 2020 году почти 40% работающего населения трудилось в удаленном формате на временной или постоянной основе. Из них 27% были переведены на удаленку временно, 6% — постоянно, еще 5% работали в постоянном удаленном режиме и раньше», — выяснили аналитики.

Среди тех, кто попробовал работать дистанционно, доля желающих частично сохранить эту возможность составляет 36%. 9% вообще не хотят выходить в офис. Среди граждан, не изменивших формат занятости в пандемию, эти показатели меньше — 31% и 4% соответственно. 

При этом тех, кто оставался в офисе, несмотря на ограничительные меры, больше граждан, которые не хотят переходить на удаленку, — 49%. Респонденты с опытом дистанционки поддерживали такие взгляды в 38% случаев.

В целом больше половины (59%) участников опроса заявили, что считают свое жилье пригодным для работы на дому. Противоположное мнение выразили 17% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных