В Дагестане арестовали росгвардейца по делу об убийстве экс-главы села
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудника Росгвардии Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу верховного суда Дагестана.
«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 г. включительно», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в убийстве подозреваются двое сотрудников Росгвардии. Дело было возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, они произвели множественные выстрелы в жертву прямо в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Возможной причиной убийства следователи назвали спор из-за земельного участка.