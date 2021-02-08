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В Дагестане арестовали росгвардейца по делу об убийстве экс-главы села

Ведомости

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца сотрудника Росгвардии Сулеймана Курбанова, подозреваемого в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу верховного суда Дагестана.

«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 г. включительно», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в убийстве подозреваются двое сотрудников Росгвардии. Дело было возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, они произвели множественные выстрелы в жертву прямо в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Возможной причиной убийства следователи назвали спор из-за земельного участка.

Ранее по теме: Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в отделе полиции в Махачкале

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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