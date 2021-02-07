Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в отделе полиции в Махачкале

Ранее Следственный комитет сообщил, что в убийстве подозреваются двое сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они произвели множественные выстрелы в жертву прямо в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Возможной причиной убийства следователи назвали спор из-за земельного участка.