Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в отделе полиции в Махачкале
Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством экс-главы села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС.
«Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Меликов выразил уверенность в объективном расследовании дела.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в убийстве подозреваются двое сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они произвели множественные выстрелы в жертву прямо в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Возможной причиной убийства следователи назвали спор из-за земельного участка.
Следователи возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), подозреваемые в убийстве задержаны.
Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что подозреваемые получали от убитого угрозы и приехали в отдел полиции, чтобы написать на него заявление.
«Но при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия», — добавил он.
Убитый подозревался в незаконных сделках с земельными участками, добавил он.