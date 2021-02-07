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Глава Дагестана взял на контроль расследование убийства в отделе полиции в Махачкале

Ведомости

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с убийством экс-главы села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале, сообщает ТАСС.

«Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Меликов выразил уверенность в объективном расследовании дела.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в убийстве подозреваются двое сотрудников Росгвардии. По версии следствия, они произвели множественные выстрелы в жертву прямо в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Возможной причиной убийства следователи назвали спор из-за земельного участка.

Следователи возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), подозреваемые в убийстве задержаны.

Источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что подозреваемые получали от убитого угрозы и приехали в отдел полиции, чтобы написать на него заявление.

«Но при попытке урегулировать этот конфликт с приглашением обеих конфликтующих сторон в кабинете начальника уголовного розыска и произошла трагедия», — добавил он.

Убитый подозревался в незаконных сделках с земельными участками, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных