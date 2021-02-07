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В одном из отделов полиции в Махачкале застрелили экс-главу села

Ведомости

Двое сотрудников Росгвардии подозреваются в убийстве 34-летнего местного жителя, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Республике Дагестан.

Убийство произошло в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Около 20:00 двое силовиков «из-за ранее возникших неприязненных отношений» произвели множественные выстрелы в жертву, от ранений он скончался на месте.

Как уточняет ТАСС, убитым оказался экс-глава села Новокули Новолакского района.

Следователи возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), подозреваемые в убийстве задержаны.

На странице регионального управления МВД в Instagram ночью сообщалось, что после произошедшего у отдела полиции собрались около 300 жителей села Новокули. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за земельного участка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных