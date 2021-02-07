В одном из отделов полиции в Махачкале застрелили экс-главу села

Убийство произошло в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Около 20:00 двое силовиков «из-за ранее возникших неприязненных отношений» произвели множественные выстрелы в жертву, от ранений он скончался на месте.