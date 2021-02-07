В одном из отделов полиции в Махачкале застрелили экс-главу села
Двое сотрудников Росгвардии подозреваются в убийстве 34-летнего местного жителя, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Республике Дагестан.
Убийство произошло в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала. Около 20:00 двое силовиков «из-за ранее возникших неприязненных отношений» произвели множественные выстрелы в жертву, от ранений он скончался на месте.
Как уточняет ТАСС, убитым оказался экс-глава села Новокули Новолакского района.
Следователи возбудили дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), подозреваемые в убийстве задержаны.
На странице регионального управления МВД в Instagram ночью сообщалось, что после произошедшего у отдела полиции собрались около 300 жителей села Новокули. В ведомстве отметили, что причиной убийства мог стать конфликт из-за земельного участка.