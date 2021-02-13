В МВД исключили версию теракта в ТЦ во Владикавказе
Экспертиза не обнаружила следов взрывчатых веществ на месте взорвавшегося трехэтажного ТЦ во Владикавказе, сообщил замглавы полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.
«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — цитирует его ТАСС.
Взрыв во Владикавказе произошел на улице Гагкаева утром 12 февраля. В результате было разрушено трехэтажное здание, в котором находился, в том числе, супермаркет «Магнит». Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Следственный комитет и прокуратура региона начали проверку.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по 168 статье УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Отмечается, что в здании в момент взрыва находился сотрудник ювелирного магазина, он не пострадал.