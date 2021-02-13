В России центры повышения финансовой грамотности создадут на базе четырех вузов

В правительстве отметили, что созданные центры возьмут на себя разработку методических материалов по финансовой грамотности и повышением квалификации педагогов и тьюторов. Центры будут созданы в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности, призванной создать основы для формирования финансово грамотного поведения граждан как важного условия повышения уровня и качества жизни.