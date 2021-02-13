В центре Москвы могут перекрыть ряд улиц для вывоза снега

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за сутки с улиц Москвы вывезли 1,1 млн кубометров снега. В данный момент к уборочным работам привлекли 60 000 человек и 13 500 единиц техники. Отмечается, что с начала снегопада в Москве около 30 сантиметров снега, уборку осложняют морозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.