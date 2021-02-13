В центре Москвы могут перекрыть ряд улиц для вывоза снега
В центре Москвы для ускорения уборки и вывоза снега могут временно перекрыть ряд улиц, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
«Для ускорения уборки и вывоза снега в течение суток могут быть частично на несколько часов перекрыты отдельные улицы и переулки в центральной части города», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали горожан с пониманием отнестись к ситуации.
Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что за сутки с улиц Москвы вывезли 1,1 млн кубометров снега. В данный момент к уборочным работам привлекли 60 000 человек и 13 500 единиц техники. Отмечается, что с начала снегопада в Москве около 30 сантиметров снега, уборку осложняют морозы и порывы ветра до 20 метров в секунду.
По данным Гидрометцентра, сильный снег продолжится 13 февраля в большинстве областей ЦФО: в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Костромской областях, а ночью – в Брянской, Орловской и Курской областях. В некоторых районах ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метель, налипание мокрого снега и гололед.