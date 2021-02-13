В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

В ведомстве пояснили, что очаг землетрясения находился в 8 км юго-восточнее Еревана на глубине 10 км. Сила толчков составила 6-7 баллов в эпицентре, в столице республики ощущалась на 5-6 баллов, в ряде других районов – на 3-4 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 13 км от Еревана на глубине 2 км.