В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7
Под Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщило МЧС республики.
В ведомстве пояснили, что очаг землетрясения находился в 8 км юго-восточнее Еревана на глубине 10 км. Сила толчков составила 6-7 баллов в эпицентре, в столице республики ощущалась на 5-6 баллов, в ряде других районов – на 3-4 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 13 км от Еревана на глубине 2 км.
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что, по предварительным данным, в результате землетрясения легкое ранение получил один человек, данных о других пострадавших или разрушениях нет.
Как отмечает Sputnik Армения, толчки в Ереване ощущались в течение нескольких секунд, многие жители города вышли на улицы. После землятресения возникли проблемы со связью.