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В Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7

Ведомости

Под Ереваном произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщило МЧС республики.

В ведомстве пояснили, что очаг землетрясения находился в 8 км юго-восточнее Еревана на глубине 10 км. Сила толчков составила 6-7 баллов в эпицентре, в столице республики ощущалась на 5-6 баллов, в ряде других районов – на 3-4 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 13 км от Еревана на глубине 2 км.

Премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что, по предварительным данным, в результате землетрясения легкое ранение получил один человек, данных о других пострадавших или разрушениях нет.

Как отмечает Sputnik Армения, толчки в Ереване ощущались в течение нескольких секунд, многие жители города вышли на улицы. После землятресения возникли проблемы со связью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных