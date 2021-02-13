МИД прокомментировал сообщения о срочном отъезде российских дипломатов из Лондона
Отъезд российских дипломатов вместе с родственниками из Лондона обусловлен ротацией дипломатического состава. Так МИД России прокомментировал сообщения об «эвакуации» сотрудников посольства, появившиеся в соцсетях.
В сообщениях также указывалось, что отъезд дипломатов до истечения контракта связан с предстоящими санкциями Великобритании.
«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — говорится в сообщении МИДа в Telegram.
Вместе с тем внешнеполитическое ведомство считает ненормальными «комплексные визовые размены», введенные рядом западных стран, в том числе и Великобританией, которые вынуждают согласовывать заезды дипломатов группами.