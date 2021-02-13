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МИД прокомментировал сообщения о срочном отъезде российских дипломатов из Лондона

Ведомости

Отъезд российских дипломатов вместе с родственниками из Лондона обусловлен ротацией дипломатического состава. Так МИД России прокомментировал сообщения об «эвакуации» сотрудников посольства, появившиеся в соцсетях.

В сообщениях также указывалось, что отъезд дипломатов до истечения контракта связан с предстоящими санкциями Великобритании.

«Уехали, потому что заехали новые десять семей. Это и есть ротация дипломатического состава, которая является нормой», — говорится в сообщении МИДа в Telegram.

Вместе с тем внешнеполитическое ведомство считает ненормальными «комплексные визовые размены», введенные рядом западных стран, в том числе и Великобританией, которые вынуждают согласовывать заезды дипломатов группами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных