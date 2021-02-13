В Японии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в северо-восточной части Японии, сообщила японская общественная телекомпания NHK TV.
Толчки ощущались в районе 23:08 по местному времени в префектурах Фукусима и Мияги. В Tokyo Electric Power Company проверяют АЭС «Фукусима-1» на предмет повреждений, каких-либо сбоев в работе реакторов не обнаружено. По информации NHK, опасности цунами нет.
Как отмечает ТАСС, толчки ощущались и в Токио, метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.
В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.