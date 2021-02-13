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В Японии произошло мощное землетрясение

Ведомости

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в северо-восточной части Японии, сообщила японская общественная телекомпания NHK TV.

Толчки ощущались в районе 23:08 по местному времени в префектурах Фукусима и Мияги. В Tokyo Electric Power Company проверяют АЭС «Фукусима-1» на предмет повреждений, каких-либо сбоев в работе реакторов не обнаружено. По информации NHK, опасности цунами нет.

Как отмечает ТАСС, толчки ощущались и в Токио, метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных