В Японии произошло мощное землетрясение

В марте 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. В результате цунами после мощного землетрясения вышла из строя система охлаждения станции. Из-за этого перегрелись четыре из шести реакторов. Это привело к повреждению топливных стержней, а также трещинам в здании АЭС и, как следствие, повышению радиоактивного фона.