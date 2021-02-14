Член ОНК сообщила о нападении обвиняемого в госизмене на сотрудника «Лефортово»
Офицер Руслан Артыков, которого обвиняют в работе на украинскую разведку, напал на сотрудника СИЗО «Лефортово», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
«Лейтенант Руслан Артыков, обвиняемый в сотрудничестве с военной разведкой Украины, напал на сотрудника "Лефортово", — цитирует ее ТАСС.
Меркачева пояснила, что ранее Артыкова отправляли в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем. По ее предположению, он мог не выдержать стресса.
Как отмечает агентство, Артыков проходил службу по контракту в Ростовской области. В ноябре 2019 г. ФСБ задержала его за сбор секретных военных сведений по заданию украинской военной разведки.