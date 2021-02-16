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В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году

Ведомости

Парад Победы в 2021 г. точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, состоится ли парад 9 мая. 

«Я пока не знаю, — сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая…Но то, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС). 

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны, которые накануне прошли двухнедельный карантин в подмосковных санаториях.

По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира общей численностью около 14 000 человек. Перед трибунами проехали более 200 единиц техники – от танков Т-34 до современных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Парад завершился пролетом над Красной площадью военно-транспортных самолетов, истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Ранее по теме: Парад Победы в городах России. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных