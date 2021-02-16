В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году
Парад Победы в 2021 г. точно состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, состоится ли парад 9 мая.
«Я пока не знаю, — сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая…Но то, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 г. Вместе с президентом Владимиром Путиным, чиновниками и зарубежными лидерами на трибуне присутствовали ветераны, которые накануне прошли двухнедельный карантин в подмосковных санаториях.
По Красной площади прошли 13 расчетов армий мира общей численностью около 14 000 человек. Перед трибунами проехали более 200 единиц техники – от танков Т-34 до современных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Парад завершился пролетом над Красной площадью военно-транспортных самолетов, истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, которые окрасили небо в цвета российского флага.