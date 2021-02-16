В Кремле пообещали провести парад Победы в 2021 году

«Я пока не знаю, — сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли в этом году парад Победы 9 мая…Но то, что парад будет — это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому — парад будет, никаких сомнений нет», — сказал Песков (цитата по ТАСС).