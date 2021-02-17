Генсек ООН назвал несправедливым распределение вакцин от COVID-19 в мире

«Прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», – сказал Гутерриш (цитата по ТАСС). По его словам, 75% всех прививок сделали в 10 странах, в то время как более 130 государств не получили ни одной дозы вакцины.