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Генсек ООН назвал несправедливым распределение вакцин от COVID-19 в мире

Ведомости

Распространение вакцин от коронавируса в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации.

«Прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», – сказал Гутерриш (цитата по ТАСС). По его словам, 75% всех прививок сделали в 10 странах, в то время как более 130 государств не получили ни одной дозы вакцины.

Необходимо добиваться того, чтобы все люди как можно скорее получили возможность вакцинироваться, отметил он. Если позволить вирусу распространяться в развивающихся странах, он будет мутировать «снова и снова», при этом его новые разновидности могут стать «более заразными, более смертоносными», подчеркнул генсек ООН.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире. В связи с этим организация предпринимает ряд действий, переговоры со всеми странами идут на самом высоком уровне.

«Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: ВОЗ поприветствовала публикацию Lancet о вакцине «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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