Генсек ООН назвал несправедливым распределение вакцин от COVID-19 в мире
Распространение вакцин от коронавируса в мире осуществляется несправедливо и неравномерно, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации.
«Прогресс в том, что касается вакцин, был в значительной степени неравномерным и несправедливым», – сказал Гутерриш (цитата по ТАСС). По его словам, 75% всех прививок сделали в 10 странах, в то время как более 130 государств не получили ни одной дозы вакцины.
Необходимо добиваться того, чтобы все люди как можно скорее получили возможность вакцинироваться, отметил он. Если позволить вирусу распространяться в развивающихся странах, он будет мутировать «снова и снова», при этом его новые разновидности могут стать «более заразными, более смертоносными», подчеркнул генсек ООН.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что в ВОЗ озабочены неравенством доступа к вакцинам от коронавируса в мире. В связи с этим организация предпринимает ряд действий, переговоры со всеми странами идут на самом высоком уровне.
«Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». В январе в стране началась массовая вакцинация.