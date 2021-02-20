Пять человек пострадали и один погиб при обрушении на фабрике в Норильске

На территории фабрики ООО «Медвежий ручей» обрушилась галерея дробильного цеха. По данным МЧС, на момент обрушения в цехе находились восемь человек. Двое из них спаслись сами, еще четверых достали из-под завалов, один человек умер. Источник агентства рассказал, что в цехе произошло обрушение двух транспортных и одной пешеходной галереи и частично обрушился склад центра дробления. «РИА Новости» в прокуратуре рассказали, что на фабрике велись ремонтные работы.