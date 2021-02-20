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Пять человек пострадали и один погиб при обрушении на фабрике в Норильске

Ведомости

После обрушения на Норильской обогатительной фабрике госпитализированы пять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Красноярского края. 

«По состоянию на 9:00 (05:00 мск) в Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализировано пятеро пострадавших в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении. 

На территории фабрики ООО «Медвежий ручей» обрушилась галерея дробильного цеха. По данным МЧС, на момент обрушения в цехе находились восемь человек. Двое из них спаслись сами, еще четверых достали из-под завалов, один человек умер. Источник агентства рассказал, что в цехе произошло обрушение двух транспортных и одной пешеходной галереи и частично обрушился склад центра дробления. «РИА Новости» в прокуратуре рассказали, что на фабрике велись ремонтные работы.

Губернатор Александр Усс взял под личный контроль ситуацию с обрушением на Норильской обогатительной фабрике, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных