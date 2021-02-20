Разработчики оценили срок действия вакцины «ЭпиВакКорона»
Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» может сохраняться на протяжении года, заявил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона», будет действовать на протяжении 12 месяцев», — сказал Максютов. Иммунитет к вирусу выработался у всех участников клинических исследований вакцины, подчеркнул глава центра.
Он отметил, что «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина. Она не содержит в своем составе ни вирусных белков, ни нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Ее главным действующим элементом являются короткие фрагменты вирусных белков — пептиды.
В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Директор центра Александр Гинцбург сообщал, что срок ее действия составляет около двух лет. Еще одну вакцину — «Ковивак» — зарегистрировали 20 февраля. Ее разработал центр имени Чумакова.