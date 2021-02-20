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Разработчики оценили срок действия вакцины «ЭпиВакКорона»

Ведомости

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» может сохраняться на протяжении года, заявил генеральный директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона», будет действовать на протяжении 12 месяцев», — сказал Максютов. Иммунитет к вирусу выработался у всех участников клинических исследований вакцины, подчеркнул глава центра. 

Он отметил, что «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина. Она не содержит в своем составе ни вирусных белков, ни нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Ее главным действующим элементом являются короткие фрагменты вирусных белков — пептиды. 

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Директор центра Александр Гинцбург сообщал, что срок ее действия составляет около двух лет. Еще одну вакцину — «Ковивак» — зарегистрировали 20 февраля. Ее разработал центр имени Чумакова.

Ранее по теме: В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных