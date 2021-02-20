Разработчики оценили срок действия вакцины «ЭпиВакКорона»

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса. «Спутник V» центра им. Гамалеи была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Директор центра Александр Гинцбург сообщал, что срок ее действия составляет около двух лет. Еще одну вакцину — «Ковивак» — зарегистрировали 20 февраля. Ее разработал центр имени Чумакова.