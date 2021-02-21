В Норильске по делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек

Следствие считает, что дефекты, способные привести к обрушению строительных конструкций, были обнаружены еще в 2018 г., было принято решение о проведении ремонтных работ, однако из-за бездействия подозреваемых они были начаты лишь 8 февраля 2021 г. СК также обратил внимание на то, что работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.