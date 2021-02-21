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В Норильске по делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек

Ведомости

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех человек при обрушении части галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, задержали четырех человек, сообщило управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний   главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник  ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный  за допуск сотрудников  к работам», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что дефекты, способные привести к обрушению строительных конструкций, были обнаружены еще в 2018 г., было принято решение о проведении ремонтных работ, однако из-за бездействия подозреваемых они были начаты лишь 8 февраля 2021 г. СК также обратил внимание на то, что работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. По данным ведомства, Обрушение произошло на площади около 1000 кв. м. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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