В Норильске по делу о гибели рабочих на фабрике задержали четырех человек
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели трех человек при обрушении части галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, задержали четырех человек, сообщило управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск сотрудников к работам», — говорится в сообщении.
Следствие считает, что дефекты, способные привести к обрушению строительных конструкций, были обнаружены еще в 2018 г., было принято решение о проведении ремонтных работ, однако из-за бездействия подозреваемых они были начаты лишь 8 февраля 2021 г. СК также обратил внимание на то, что работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу. По данным ведомства, Обрушение произошло на площади около 1000 кв. м. Погибли трое рабочих, еще пятеро госпитализированы с различными травмами. Точная причина обрушения пока не установлена.