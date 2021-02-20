Тела погибших при ЧП на фабрике в Норильске подняли из-под завалов
МЧС России сообщило о завершении поисковых работ на месте обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике. Из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих, передает «РИА Новости». Ранее сообщалось об одном погибшем.
«Работы в Норильске завершены, обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни», — сказали агентству в пресс-службе МЧС России.
Ранее на территории фабрики ООО «Медвежий ручей» обрушилась галерея дробильного цеха. По данным МЧС, на момент обрушения в цехе находились восемь человек. Двое из них спаслись сами, еще четверых достали из-под завалов.
Источник агентства рассказал, что в цехе произошло обрушение двух транспортных и одной пешеходной галереи и частично обрушился склад центра дробления. В прокуратуре агентству рассказали, что на фабрике велись ремонтные работы.