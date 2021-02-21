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В России за сутки выявили 12 742 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 12 742 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 164 726. Умерли за день 417 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 83 293.

Вчера, 20 февраля, оперштаб сообщил о 12 953 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 1602 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1807 пациентов, скончались 52 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 996 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 16 012 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 713 445 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 111,08 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,46 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28 млн случаев, Индии (свыше 10,9 млн), Бразилии (более 10,1 млн) и Великобритании (более 4,11 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.

Ранее по теме: «ЭпиВакКорона» станет доступна гражданам старше 60 до конца февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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