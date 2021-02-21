В России за сутки выявили 12 742 новых случая коронавируса

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Петер Бен Эмбарек заявил, что гипотеза о появлении нового коронавируса из-за утечки из лаборатории крайне маловероятна. По его словам, скорее всего, вирус изначально начал распространяться среди летучих мышей, однако в Ухане нет их популяций. Специалисты изучают другие виды животных, среди которых коронавирус мог эволюционировать и передаться человеку.