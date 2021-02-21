Власти Астраханской области рассказали о лечении заразившихся в декабре птичьим гриппом

Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. Также вчера о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.