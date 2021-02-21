Власти Астраханской области рассказали о лечении заразившихся в декабре птичьим гриппом
Сотрудники птицефабрики в Ахтубинском районе Астраханской области, у которых в декабре 2020 г. выявили птичий грипп, прошли амбулаторное лечение, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе главы региона.
«Немедленно были приняты карантинные меры... У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает», — рассказали в администрации.
Там также отметили, что все необходимые дезинфекционные мероприятия проведены, закупки цыплят начнутся с 15 апреля.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ученые центра «Вектор» выявили первый в мире случай инфицирования людей вирусом птичьего гриппа H5N8. Она отметила, что сотрудники центра выделили генетический материал гриппа у семерых сотрудников птицефабрики на юге России. В короткий срок были проведены все мероприятия по защите людей и животных, минимизированы все риски. Дальнейшего развития эта ситуация не получила, отметила руководитель ведомства.
Случаи птичьего гриппа в последнее время фиксируются в некоторых европейских и азиатских странах. Как сообщал ТАСС, 2020 г. декабря такую вспышку подтвердили власти Республики Корея. Уточнялось, что вирус штамма H5N8 был обнаружен на птицефабрике в городе Санджу в 270 км к юго-востоку от Сеула. Также вчера о вспышке птичьего гриппа сообщили в Нидерландах.