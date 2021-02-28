В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 246 079. Умерли за день 379 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 122.
Вчера, 27 февраля, оперштаб сообщил о 11 534 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1737 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1819 пациентов, скончались 48 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 939 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 811 797 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,52 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,5 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В пятницу главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет летом. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной.