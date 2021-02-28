В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,52 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,5 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.