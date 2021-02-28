Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 246 079. Умерли за день 379 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 122.

Вчера, 27 февраля, оперштаб сообщил о 11 534 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 1737 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1819 пациентов, скончались 48 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 939 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 811 797 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 113,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,52 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,5 млн случаев, Индии (свыше 11 млн) и Бразилии (более 10,5 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

В пятницу главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет летом. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России улучшается, но пока далека от идеальной.

Ранее по теме: В Центре Гамалеи заявили об эффективности «Спутника V» против новых штаммов COVID-19

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных