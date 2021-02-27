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В Центре Гамалеи заявили об эффективности «Спутника V» против новых штаммов COVID-19

Ведомости

Результаты исследования вакцины «Спутник V» подтвердили эффективность препарата против новых штаммов коронавируса, выявленных в Великобритании и Южной Африке, рассказал замглавы Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в беседе с Reuters.

«Недавнее исследование, проведенное Центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация вакциной "Спутник V" очень хорошо работает против новых мутаций коронавируса, включая штаммы коронавируса из Великобритании и Южной Африки», — заявил он.

Результаты исследований будут опубликованы в ближайшее время, добавил он.

Ранее сегодня в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт».

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее по теме: ВОЗ призвала страны делиться технологиями производства вакцин от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных