В Центре Гамалеи заявили об эффективности «Спутника V» против новых штаммов COVID-19
Результаты исследования вакцины «Спутник V» подтвердили эффективность препарата против новых штаммов коронавируса, выявленных в Великобритании и Южной Африке, рассказал замглавы Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в беседе с Reuters.
«Недавнее исследование, проведенное Центром им. Гамалеи в России, показало, что ревакцинация вакциной "Спутник V" очень хорошо работает против новых мутаций коронавируса, включая штаммы коронавируса из Великобритании и Южной Африки», — заявил он.
Результаты исследований будут опубликованы в ближайшее время, добавил он.
Ранее сегодня в Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт».
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.