В Роспотребнадзоре рассказали о продолжении первой волны коронавируса в России
Первая волна коронавируса в России еще не прошла, сейчас страна находится на стадии стабилизации и снижения инфекционного процесса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Начнем с того, что мы с вами еще первую волну не пережили, потому что классика жанра – ноль, подъем, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. <…> Мы переживали осенне-весенние подъемы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живем с вами еще в первой волне», — сказал он в эфире Первого канала.
По словам Горелова, у 18% пациентов, перенесших коронавирус с незначительными симптомами или без них, антитела не вырабатываются вовсе. Таким образом логичной, как считает эпидемиолог, является вакцинация вне зависимости от того, перенес ли человек заболевание или нет.
По данным оперативного штаба на 2 марта, в России за сутки выявили 10 565 новых случаев коронавируса, этот показатель является минимальным с октября 2020 г. Общее число случаев заражения в стране составило 4 268 215. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 86 896, всего выздоровели 3 838 040 человек.