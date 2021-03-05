Онищенко объяснил различие между мутацией коронавируса и его новым штаммом

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — сказал Онищенко. Он пояснил, что сейчас распространяются подтипы одного штамма коронавируса, которые мутировали и получили новые свойства. Онищенко выразил надежду, что все вакцины от коронавируса, разработанные в России, будут эффективны против всех подтипов вируса.