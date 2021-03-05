Онищенко объяснил различие между мутацией коронавируса и его новым штаммом
Новым штаммом вируса может считаться вирус, который перешел от животного к человеку, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко. По его словам, то, что сейчас называется новыми штаммами, является подтипами одного штамма вируса.
«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — сказал Онищенко. Он пояснил, что сейчас распространяются подтипы одного штамма коронавируса, которые мутировали и получили новые свойства. Онищенко выразил надежду, что все вакцины от коронавируса, разработанные в России, будут эффективны против всех подтипов вируса.
Великобритания сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса в начале декабря 2020 г. В связи с этим Россия временно ограничила авиасообщение с этой страной. Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни. По данным Роспотребнадзора, у него тот же способ распространения — преимущественно воздушно-капельный, поэтому меры профилактики для него остаются прежними.
Новые штаммы коронавируса выявили также в Бразилии и ЮАР. При этом южноафриканский вариант, как следует из исследования ученых в портале Medical Xpress, устойчив к антителам, выработанным у ранее переболевших людей или тех, кто сделал прививку от инфекции. Итальянские ученые сообщили о выделении «нигерийского» штамма коронавируса.