Литва ответила на запрос об экстрадиции Тихановской
В Литве отказались рассматривать требования Генпрокуратуры Белоруссии по выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую хотят привлечь к уголовной ответственности, следует из комментария на сайте МИД Литвы.
«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — говорится в комментарии министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать Тихановскую «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Также она направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.
Тихановской и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. Сейчас Тихановская находится в розыске.
На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.