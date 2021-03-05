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Литва ответила на запрос об экстрадиции Тихановской

Ведомости

В Литве отказались рассматривать требования Генпрокуратуры Белоруссии по выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которую хотят привлечь к уголовной ответственности, следует из комментария на сайте МИД Литвы.

«Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам — ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», — говорится в комментарии министра иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать Тихановскую «для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства». Также она направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.

Тихановской и ее соратникам предъявлено обвинение по ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 293 («Приготовление к массовым беспорядкам») и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 («Приготовление к захвату зданий и сооружений») УК Белоруссии. Сейчас Тихановская находится в розыске.

На президентских выборах в прошлом году президент республики Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Она заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.

Ранее по теме: Белоруссия попросила Литву об экстрадиции Тихановской

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных