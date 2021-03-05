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Минздрав Украины пообещал никогда не регистрировать вакцину «Спутник V»

Ведомости

Украина ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной раде.

«Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать», — сказал Степанов (цитата по ТАСС). Комментируя слова депутата рады о том, что другие страны используют российскую вакцину, Степанов сказал: «У других стран Россия не отбирала территории».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором», таковой украинскими властями признана Россия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что заявленная эффективность вакцины «Спутник V» «не доказана», а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира.

Ранее по теме: Украина запретила регистрировать российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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