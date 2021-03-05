Минздрав Украины пообещал никогда не регистрировать вакцину «Спутник V»
Украина ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной раде.
«Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать», — сказал Степанов (цитата по ТАСС). Комментируя слова депутата рады о том, что другие страны используют российскую вакцину, Степанов сказал: «У других стран Россия не отбирала территории».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором», таковой украинскими властями признана Россия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что заявленная эффективность вакцины «Спутник V» «не доказана», а «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. От тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%. Вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах мира.