Минздрав Украины пообещал никогда не регистрировать вакцину «Спутник V»

«Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать», — сказал Степанов (цитата по ТАСС). Комментируя слова депутата рады о том, что другие страны используют российскую вакцину, Степанов сказал: «У других стран Россия не отбирала территории».