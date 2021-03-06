В России за сутки выявили 11 022 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 11 022 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 312 181. Умер за день 441 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 88 726.
Вчера, 5 марта, оперштаб сообщил о 11 024 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1820 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1922 пациента, скончались 50 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 975 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 15 027 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 900 348 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,58 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1млн) и Бразилии (более 10,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.