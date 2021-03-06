В России за сутки выявили 11 022 новых случая коронавируса

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в России в январе 2021 г. снизилась на 9,5% по сравнению с декабрем 2020 г. Она отметила, что в структуре прироста смертности за январь стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%. Если к ним добавить смертность от других причин, но с положительным тестом на коронавирус, то совокупно доля этих групп в структуре прироста смертности составит 66,6%.