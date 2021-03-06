Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,58 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1млн) и Бразилии (более 10,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.