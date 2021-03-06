Помощник президента Максим Орешкин заразился коронавирусом
У помощника президента России Максима Орешкина диагностировали коронавирус, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
«К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, ему передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», — заявил он.
Об этом Мишустин рассказал в ходе совещания по программе социально-экономического развития Кузбасса, отметив вклад Орешкина в ее подготовку.
В России за минувшие сутки 11 022 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 312 181.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,58 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1млн) и Бразилии (более 10,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.