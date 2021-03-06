Путин не контактировал лично с заразившимся коронавирусом Орешкиным
Президент России Владимир Путин не имел прямых контактов со своим помощником Максимом Орешкиным, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Нет, не будет. Нет необходимости. У них не было прямых контактов», — ответил он на вопрос о том, будет ли президент изолироваться после обнаружения коронавируса у Орешкина.
О том, что Орешкин заразился COVID-19, ранее сообщил премьер Михаил Мишустин.
В России за минувшие сутки обнаружили 11 022 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 312 181.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 116 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,58 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 28,8 млн случаев, Индии (свыше 11,1млн) и Бразилии (более 10,8 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.