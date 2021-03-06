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Песков назвал «абсолютно неправильным» заявление депутата о повышении пенсионного возраста

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина об очередном повышении пенсионного возраста.

Рашкин рассказал ранее сегодня в беседе с Ura.ru, что созданная в правительстве группа по анализу эффективности пенсионной реформы пришла к выводу о необходимости очередного повышения пенсионного возраста для решения вопроса с дефицитом Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, эти предложения выдвинут после предстоящих выборов в Госдуму.

Как заявил Песков в комментарии «РИА Новости», такого вопроса сейчас нет на повестке властей.

«Это абсолютное неправильное заявление», — прокомментировал он заявление Рашкина.

В 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами. По данным Счетной палаты, реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. вырос на 1,5% по сравнению с показателем прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных