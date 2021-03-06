Песков назвал «абсолютно неправильным» заявление депутата о повышении пенсионного возраста

Рашкин рассказал ранее сегодня в беседе с Ura.ru, что созданная в правительстве группа по анализу эффективности пенсионной реформы пришла к выводу о необходимости очередного повышения пенсионного возраста для решения вопроса с дефицитом Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, эти предложения выдвинут после предстоящих выборов в Госдуму.