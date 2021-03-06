Песков назвал «абсолютно неправильным» заявление депутата о повышении пенсионного возраста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина об очередном повышении пенсионного возраста.
Рашкин рассказал ранее сегодня в беседе с Ura.ru, что созданная в правительстве группа по анализу эффективности пенсионной реформы пришла к выводу о необходимости очередного повышения пенсионного возраста для решения вопроса с дефицитом Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, эти предложения выдвинут после предстоящих выборов в Госдуму.
Как заявил Песков в комментарии «РИА Новости», такого вопроса сейчас нет на повестке властей.
«Это абсолютное неправильное заявление», — прокомментировал он заявление Рашкина.
В 2019 г. в России началась пенсионная реформа. Власти постепенно повышают пенсионный возраст с шагом полгода в год. Взамен пенсии неработающим пенсионерам индексируются ускоренными темпами. По данным Счетной палаты, реальный размер назначенных пенсий в 2019 г. вырос на 1,5% по сравнению с показателем прошлого года.