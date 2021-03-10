Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня

18 ноября Совет Федерации разрешил СКР начать уголовное преследование аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства России и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Его обвинили в причастности к хищению путем растраты 700 млн руб. (ст. 160 ч. 4 УК) из бюджета Ивановской области в 2011 г. В то время Мень работал губернатором региона, претензии у следствия возникли к займу, предоставленному правительством Ивановской области ОАО «Ивановский бройлер».