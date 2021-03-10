Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню в растрате 700 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.
«Да, действительно, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Михаила Меня», — сказал агентству адвокат. По его словам, ближайшее время материалы уголовного дела планируется направить в суд.
18 ноября Совет Федерации разрешил СКР начать уголовное преследование аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства России и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Его обвинили в причастности к хищению путем растраты 700 млн руб. (ст. 160 ч. 4 УК) из бюджета Ивановской области в 2011 г. В то время Мень работал губернатором региона, претензии у следствия возникли к займу, предоставленному правительством Ивановской области ОАО «Ивановский бройлер».
19 ноября Басманный суд Москвы запретил Меню по ходатайству СКР до 18 января выходить из дома дольше чем на два часа, а также пользоваться почтой, телеграфом и интернетом.