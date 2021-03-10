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Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении экс-губернатора Меня

Ведомости

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню в растрате 700 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

«Да, действительно, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Михаила Меня», — сказал агентству адвокат. По его словам, ближайшее время материалы уголовного дела планируется направить в суд.

18 ноября Совет Федерации разрешил СКР начать уголовное преследование аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства России и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня. Его обвинили в причастности к хищению путем растраты 700 млн руб. (ст. 160 ч. 4 УК) из бюджета Ивановской области в 2011 г. В то время Мень работал губернатором региона, претензии у следствия возникли к займу, предоставленному правительством Ивановской области ОАО «Ивановский бройлер».

19 ноября Басманный суд Москвы запретил Меню по ходатайству СКР до 18 января выходить из дома дольше чем на два часа, а также пользоваться почтой, телеграфом и интернетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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