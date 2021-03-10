Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую», сообщает пресс-служба Кремля.
«Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства», — сказал Путин, принявший участие в церемонии начала сооружения энергоблока в формате видеоконференции.
Глава турецкой республики отметил, что строительство четвертого энергоблока АЭС начнется в следующем, 2022 г.
«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин выразил надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.