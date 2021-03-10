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Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Ведомости

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган дали старт началу строительства третьего энергоблока АЭС «Аккую», сообщает пресс-служба Кремля.

«Успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства», — сказал Путин, принявший участие в церемонии начала сооружения энергоблока в формате видеоконференции.

Глава турецкой республики отметил, что строительство четвертого энергоблока АЭС начнется в следующем, 2022 г.

«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин выразил надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган дадут старт строительству третьего блока АЭС «Аккую»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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