Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС «Аккую»

«Аккую» – атомная электростанция, которую «Росатом» строит в турецкой провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Проектная мощность четырех энергоблоков – 4,8 ГВт. Соглашение о строительстве станции Москва и Анкара официально заключили в мае 2010 г. Старт фактическому строительству АЭС в апреле 2018 г. дали Путин и Эрдоган. Тогда Путин выразил надежду, что проект будет завершен в 2023 г. «Аккую» должна стать первой атомной электростанцией в Турции и обеспечить до 10% потребностей страны в электричестве. Стоимость проекта, по оценкам «Росатома», составит около $20 млрд.