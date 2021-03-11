В Испании анонсировали введение ковид-паспортов для въезда в страну в мае
Система цифровых сертификатов о вакцинации (ковид-паспортов), позволяющих иностранным туристам въезжать в Испанию, будет введена властями страны около середины мая. Об этом заявила испанский министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.
По ее словам, 19 мая в Испании пройдет туристическая ярмарка Fitur, которая станет «возрождением туризма», и именно в этот день можно будет применить цифровой сертификат. «Важно, чтобы в Испании люди были уверены, что они работают над возобновлением туризма, но делают это безопасно», — сказала Марото в интервью телеканалу Antena 3.
Она выразила надежду, что в систему цифровых сертификатов также войдут и «паспорта здоровья», которые позволят пересекать границу и недавно переболевшим коронавирусом, а также ставшие уже традиционными для пересечения границ тесты ПЦР. «Существуют инструменты, позволяющие передвигаться, которые не только предполагают вакцинацию», — подчеркнула министр.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Они дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц. Еврокомиссия намерена предоставить проект сертификатов 17 марта.
Россия, где в целом идея введения ковид-паспортов встретила критику со стороны высших чиновников и политических деятелей, пока не планирует соответствующих договоренностей с ЕС, если там такие документы введут в обращение, сообщили в Кремле. Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что введение ковид-паспортов для перемещения по Европе означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.