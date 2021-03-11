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В Испании анонсировали введение ковид-паспортов для въезда в страну в мае

Ведомости

Система цифровых сертификатов о вакцинации (ковид-паспортов), позволяющих иностранным туристам въезжать в Испанию, будет введена властями страны около середины мая. Об этом заявила испанский министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото.

По ее словам,  19 мая в Испании пройдет туристическая ярмарка Fitur, которая станет «возрождением туризма», и именно в этот день можно будет применить цифровой сертификат. «Важно, чтобы в Испании люди были уверены, что они работают над возобновлением туризма, но делают это безопасно», — сказала Марото в интервью телеканалу Antena 3.

Она выразила надежду, что в систему цифровых сертификатов также войдут и «паспорта здоровья», которые позволят пересекать границу и недавно переболевшим коронавирусом, а также ставшие уже традиционными для пересечения границ тесты ПЦР. «Существуют инструменты, позволяющие передвигаться, которые не только предполагают вакцинацию», — подчеркнула министр.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Они дадут возможность путешествовать между странами сообщества. По словам Меркель, на проработку вопроса уйдет до трех месяцев. С предложением ввести «ковидные паспорта» к ЕС обратился до этого канцлер Австрии Себастьян Курц. Еврокомиссия намерена предоставить проект сертификатов 17 марта.

Россия, где в целом идея введения ковид-паспортов встретила критику со стороны высших чиновников и политических деятелей, пока не планирует соответствующих договоренностей с ЕС, если там такие документы введут в обращение, сообщили в Кремле. Кроме того, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что введение ковид-паспортов для перемещения по Европе означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. 

Ранее по теме: Евросоюз подготовил проект о введении COVID-паспортов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных