В Испании анонсировали введение ковид-паспортов для въезда в страну в мае

По ее словам, 19 мая в Испании пройдет туристическая ярмарка Fitur, которая станет «возрождением туризма», и именно в этот день можно будет применить цифровой сертификат. «Важно, чтобы в Испании люди были уверены, что они работают над возобновлением туризма, но делают это безопасно», — сказала Марото в интервью телеканалу Antena 3.