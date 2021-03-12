ФСИН может отправить заключенных на расчистку Арктики от загрязнений
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) изучает возможность отправки осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений, в частности, последствий аварии под Норильском, заявил глава ведомства Александр Калашников, передает ТАСС.
«ФСИН России рассматривает возможность привлечения осужденных к очистке территории Арктической зоны от загрязнений», — сказал Калашников. Он добавил, что по этому поводу достигнута договоренность с руководством Красноярского края, а также администрацией города Норильска.
Глава ФСИН предложил управлениям ведомства, расположенным в арктических районах, продолжить работу по данному направлению.
В конце 2020 г. начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова заявила, что осужденных уже привлекали к работам по ликвидации последствий разлива топлива под Норильском.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК). Росприроднадзор через суд обязал «Норникель» выплатить компенсацию экологического ущерба в 146,2 млрд руб. Эта выплата оказалась самой большой компенсацией такого рода в истории России.
По делу о преступной халатности в октябре 2020 г. бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.