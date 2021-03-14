Госсекретарь США осудил задержания муниципальных депутатов на форуме в Москве
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания накануне участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия» в Москве.
«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал он в Twitter.
О задержании 200 человек сообщало МВД. В ведомстве отмечали, что организаторы пренебрегли установленными санитарно-эпидемиологическими правилами при проведении публичного мероприятия, многие участники были без средств индивидуальной защиты. Среди участников были также члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Задержали также мундепа Илью Яшина, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и др.