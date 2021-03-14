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Госсекретарь США осудил задержания муниципальных депутатов на форуме в Москве

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержания накануне участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия» в Москве.

«Сегодня российские власти задержали почти 200 муниципальных руководителей и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, по сомнительным основаниям. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов», — написал он в Twitter.

О задержании 200 человек сообщало МВД. В ведомстве отмечали, что организаторы пренебрегли установленными санитарно-эпидемиологическими правилами при проведении публичного мероприятия, многие участники были без средств индивидуальной защиты. Среди участников были также члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Задержали также мундепа Илью Яшина, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и др.

Ранее по теме: На форуме в Москве задержали Яшина и Ройзмана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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