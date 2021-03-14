Госсекретарь США осудил задержания муниципальных депутатов на форуме в Москве

О задержании 200 человек сообщало МВД. В ведомстве отмечали, что организаторы пренебрегли установленными санитарно-эпидемиологическими правилами при проведении публичного мероприятия, многие участники были без средств индивидуальной защиты. Среди участников были также члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Задержали также мундепа Илью Яшина, экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и др.