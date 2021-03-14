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В Еврокомиссии заявили о допущенных ошибках при заказе вакцин от коронавируса

Ведомости

Евросоюз и отдельные его страны-участницы допустили ошибки при заказе вакцин от коронавируса, заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Der Tagesspiegel.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — заявил он.

Европейский подход к закупке препаратов отвечает интересам богатых государств, например, Германии, однако совместный заказ вакцин был правильным решением, считает Тиммерманс. Чиновник также добавил, что готов будет подводить итоги прививочной кампании уже после завершения пандемии.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что отдельные страны Евросоюза заключили тайные сделки с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцины. Такая практика увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации: по словам австрийского канцлера, с недостаточным количеством препаратов могут столкнуться Болгария и Латвия.

11 марта Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины от коронавируса компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. На территории ЕС уже зарегистрированы препарат компаний Pfizer и BioNTech, вакцины Moderna и AstraZeneca.

Ранее по теме: Генсек ООН назвал несправедливым распределение вакцин от COVID-19 в мире

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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