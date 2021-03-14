В Еврокомиссии заявили о допущенных ошибках при заказе вакцин от коронавируса

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал, что отдельные страны Евросоюза заключили тайные сделки с фармацевтическими компаниями по поставкам вакцины. Такая практика увеличит разницу между странами Евросоюза в объемах получения вакцинации: по словам австрийского канцлера, с недостаточным количеством препаратов могут столкнуться Болгария и Латвия.