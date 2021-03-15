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Комитет Госдумы назвал число погибших в Сирии российских военных

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Потери Вооруженных сил (ВС) России за три года проведения операции в Сирии составили 112 человек, сообщил через пресс-службу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Таким образом, потери в Сирии оказались значительно меньше тех, что отмечены за первые три года войны в Афганистане, заявил Бондарев. По его словам, за указанное время там погибли порядка 4,8 тыс. военных, а также были потеряны как минимум 400 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 97 вертолетов, 60 танков и 15 самолетов.

Военная операция в Сирии проводится российскими ВС с 30 сентября 2015 г. Цель операции — воздушная поддержка сирийской армии в противодействии террористическим группировкам.

Российский самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта 2018 г. при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. По данным Министерства обороны России, на борту судна находились 39 военных.

Самолет Ил-20 с 15 военными был сбит войсками противовоздушной обороны Сирии 17 сентября 2018 г. В Минобороны тогда заявили, что Ил-20 попал под обстрел из-за самолетов Израиля, обстрелявших ракетами сирийскую Латакию. При этом об атаке страна предупредила за минуту до начала. В самом Израиле вину отрицают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных