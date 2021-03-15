Комитет Госдумы назвал число погибших в Сирии российских военных
Потери Вооруженных сил (ВС) России за три года проведения операции в Сирии составили 112 человек, сообщил через пресс-службу председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«На данный момент потери наших Вооруженных Сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны 8 самолетов, 7 вертолетов и, возможно, 1-2 БТР и бронеавтомобиля», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Таким образом, потери в Сирии оказались значительно меньше тех, что отмечены за первые три года войны в Афганистане, заявил Бондарев. По его словам, за указанное время там погибли порядка 4,8 тыс. военных, а также были потеряны как минимум 400 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 97 вертолетов, 60 танков и 15 самолетов.
Военная операция в Сирии проводится российскими ВС с 30 сентября 2015 г. Цель операции — воздушная поддержка сирийской армии в противодействии террористическим группировкам.
Российский самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии 6 марта 2018 г. при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Предварительной причиной катастрофы была названа техническая неисправность. По данным Министерства обороны России, на борту судна находились 39 военных.
Самолет Ил-20 с 15 военными был сбит войсками противовоздушной обороны Сирии 17 сентября 2018 г. В Минобороны тогда заявили, что Ил-20 попал под обстрел из-за самолетов Израиля, обстрелявших ракетами сирийскую Латакию. При этом об атаке страна предупредила за минуту до начала. В самом Израиле вину отрицают.