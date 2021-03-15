Комитет Госдумы назвал число погибших в Сирии российских военных

Таким образом, потери в Сирии оказались значительно меньше тех, что отмечены за первые три года войны в Афганистане, заявил Бондарев. По его словам, за указанное время там погибли порядка 4,8 тыс. военных, а также были потеряны как минимум 400 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 97 вертолетов, 60 танков и 15 самолетов.