Мишустин одобрил предложение выдавать второй «дальневосточный гектар»
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение бизнесмена с Дальнего Востока выдавать второй «дальневосточный гектар» участникам программы, которые успешно освоили первый. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Мишустин рассказал, что с таким предложением выступил предприниматель с Дальнего Востока Михаил Утробин во время встречи премьер-министра с участниками программы. Утробин получил «дальневосточный гектар» для развития своего дела, а затем взял еще 10 гектаров за рамками программы для развития предприятия.
«Его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное. Надо расширять возможности программы», — сказал Мишустин. Глава правительства попросил членов правкомиссии оперативно выполнить поручение и внести такую возможность в программу.
Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. По ней любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом. Программа была разработана после того, как за 25 лет регион покинули почти 2 млн жителей.