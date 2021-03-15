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Мишустин одобрил предложение выдавать второй «дальневосточный гектар»

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение бизнесмена с Дальнего Востока выдавать второй «дальневосточный гектар» участникам программы, которые успешно освоили первый. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Мишустин рассказал, что с таким предложением выступил предприниматель с Дальнего Востока Михаил Утробин во время встречи премьер-министра с участниками программы. Утробин получил «дальневосточный гектар» для развития своего дела, а затем взял еще 10 гектаров за рамками программы для развития предприятия.

«Его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное. Надо расширять возможности программы», — сказал Мишустин. Глава правительства попросил членов правкомиссии оперативно выполнить поручение и внести такую возможность в программу.

Программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 г. По ней любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование на пять лет бесплатный гектар земли в регионах Дальневосточного федерального округа. Затем можно подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду на 49 лет. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом. Программа была разработана после того, как за 25 лет регион покинули почти 2 млн жителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных