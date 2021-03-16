Россия не планирует требовать сертификат о вакцинации при выдаче виз
Введение требования о предоставлении сертификата о вакцинации от коронавируса для получения российской визы не обсуждается, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на статс секретаря – заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.
«Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается», – сказал Иванов.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества.
Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы, сообщили в Кремле. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что введение ковид-паспортов для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.