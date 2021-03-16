Россия не планирует требовать сертификат о вакцинации при выдаче виз

Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы, сообщили в Кремле. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что введение ковид-паспортов для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.