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Россия не планирует требовать сертификат о вакцинации при выдаче виз

Ведомости

Введение требования о предоставлении сертификата о вакцинации от коронавируса для получения российской визы не обсуждается, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на статс секретаря – заместителя министра иностранных дел России Евгения Иванова.

«Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в РФ, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается», – сказал Иванов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. По ее словам, эти документы дадут возможность путешествовать между странами сообщества. 

Россия пока не планирует заключать соответствующих договоренностей с ЕС, если там введут в обращение такие документы, сообщили в Кремле. Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что введение ковид-паспортов для перемещения по Европе означает насильственную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности. 

Ранее по теме: В Испании анонсировали введение ковид-паспортов для въезда в страну в мае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных