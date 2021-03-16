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Во Франции заявили об обнаружении нового варианта коронавируса

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Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, сообщает France 24 со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны (DGS).

По данным телеканала, этот штамм зафиксирован уже у восьми человек, госпитализированных в Кот-д'Арморе в Бретани. В DGS отметили, что первые анализы этого варианта «не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной заразности», однако возникает вероятность того, что этот вариант «ускользнет» от классических скрининговых тестов. 

В ведомстве заверили, что исследования нового варианта коронавируса продолжаются, в частности, в Институте Пастера.

Ранее Роспотребнадзор впервые обнаружил в России два образца южноафриканского штамма коронавируса B.1.351. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.

Национальный институт инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге сообщал, что штамм B.1.351 примерно на 50% более заразнее других вариантов коронавируса. Он может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших COVID-19.

Ранее по теме: В России выявили южноафриканский штамм коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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