Во Франции заявили об обнаружении нового варианта коронавируса
Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, сообщает France 24 со ссылкой на Главное управление здравоохранения страны (DGS).
По данным телеканала, этот штамм зафиксирован уже у восьми человек, госпитализированных в Кот-д'Арморе в Бретани. В DGS отметили, что первые анализы этого варианта «не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной заразности», однако возникает вероятность того, что этот вариант «ускользнет» от классических скрининговых тестов.
В ведомстве заверили, что исследования нового варианта коронавируса продолжаются, в частности, в Институте Пастера.
Ранее Роспотребнадзор впервые обнаружил в России два образца южноафриканского штамма коронавируса B.1.351. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), южноафриканский штамм коронавируса был выявлен в 58 странах мира, британский штамм – в 111 странах.
Национальный институт инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге сообщал, что штамм B.1.351 примерно на 50% более заразнее других вариантов коронавируса. Он может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, перенесших COVID-19.