Во Франции заявили об обнаружении нового варианта коронавируса

По данным телеканала, этот штамм зафиксирован уже у восьми человек, госпитализированных в Кот-д'Арморе в Бретани. В DGS отметили, что первые анализы этого варианта «не позволяют сделать вывод ни о серьезности, ни о повышенной заразности», однако возникает вероятность того, что этот вариант «ускользнет» от классических скрининговых тестов.