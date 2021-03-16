На Ройзмана составили протоколы из-за участия в январских акциях
На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два административных протокола в связи с участием в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Фото одного из протоколов Ройзман опубликовал в своем Twitter.
Он также рассказал, что протоколы об административном правонарушении ему вручили полицейские в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Ранее, 13 марта, Ройзмана задержали в Москве вместе с другими участниками форума «Объединенных демократов».
Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в крупных городах России 23 и 31 января.