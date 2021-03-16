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На Ройзмана составили протоколы из-за участия в январских акциях

Ведомости

На бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили два административных протокола в связи с участием в несанкционированных акциях 23 и 31 января. Фото одного из протоколов Ройзман опубликовал в своем Twitter.

Он также рассказал, что протоколы об административном правонарушении ему вручили полицейские в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

Ранее, 13 марта, Ройзмана задержали в Москве вместе с другими участниками форума «Объединенных демократов».

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в крупных городах России 23 и 31 января.

Ранее по теме: Силовики задержали всех участников форума «Муниципальная Россия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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